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Время электроники

ИИ с дронами и 3D-принтерами без участия людей построит в Китае супердамбу

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

В Китае к 2024 г. может появиться уникальная 180-метровая дамба. Ее будут строить с помощью 3D-печати и искусственного интеллекта, который возьмет на себя управление всем процессом возведения сооружения. Люди в строительстве принимать участия не будут.

В Китае планируется возвести 180-метровую дамбу без участия людей. Корпус дамбы будет напечатан на 3D-принтерах, а строительством займутся роботы, управляемые искусственным интеллектом. Авторы проекта утверждают, что таким образом будет снижен риск критических ошибок, которые могут допускать люди.

Дамба строится для гидроэлектростанции, которую возводят в округе Янцю в провинции Шаньси. Ее будут возводить послойно, используя материалы, напечатанные на 3D-принтерах. К концу строительства этот объект может войти в книгу рекордов Гинесса как самая высокая (или, по крайней мере, крупнейшая) структура, созданная при помощи 3D-принтеров.

На данный момент крупнейшим объектом, созданным таким образом, считается административное здание в Дубаи, которое занимает площадь 640 квадратных метров, и чья высота составляет 9 метров. 180-метровая дамба, само собой, будет куда более масштабным строением.

Непосредственным строительством будут заниматься роботы: централизованная система искусственного интеллекта станет руководить целым парком беспилотных бульдозеров, укладчиков и другой техники, занятой строительством.

Единственное, чем, по-видимому, будут заниматься люди, это производством первичного сырья для строительства. Описание всего проекта было опубликовано в реферируемом научном журнале Университета Цинхуа. Авторы работы указывают, что ИИ позволит избежать человеческих ошибок, таких как неровная укладка или доставка материалов не к той точке, которая в данный момент актуальна. Кроме того, работы будут осуществляться безо всякого риска для людей. Проект будет закончен к 2024 году.

После возведения дамбы и электростанции она позволит снабжать страну 5 млрд киловатт-часов ежегодно. В случае успеха всего предприятия, оно станет образцом для других подобных проектов.

В Китае в настоящее время наблюдается спад рождаемости и сокращение рабочей силы, что побуждает власти страны искать новые технологические решения, позволяющие поддерживать промышленность в рабочем состоянии.

«Подобные проекты изначально могут стоить очень дорого, но в стратегической перспективе значительно экономить силы и средства, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Оптимизация менеджмента на данный момент является наиболее очевидным способом приложения технологий искусственного интеллекта; применение его в более технологичном ключе — дело ближайшего будущего. Автоматизация строительства с помощью ИИ позволит снизить риски для людей и для всего проекта в целом. В конечном счете подобный подход может обеспечить существенную кумулятивную экономию при серийном промышленном строительстве. Но это при условии, что проект будет реализован “как на бумаге”, без опасных компромиссов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
AI
ИТ
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