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Техкульт

Ученым впервые удалось вырастить растения в лунном грунте

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Лунные растения

Лунное земледелие сделало большой шаг вперед: ученые из Университета Флориды впервые вырастили рассаду в грунте, доставленном с Луны. Этот успех знаменует важную веху в работе над будущими миссиями в глубокий космос, а также дает полезную информацию о составе и плодородности космической почвы. На Земле не так много лунного грунта, поэтому эксперимент был непростым.

Ранее семена уже проращивали в искусственно смоделированной лунной почве из песка пустыни Аризоны, а также разработали специальную теплицу для использования на Луне. В 2019 году китайский зонд «Чанъэ-4» впервые вырастил ростки на поверхности Луны внутри небольшой биосферы, но они прожили не больше суток.

Лунные растения

Почва для эксперимента была собрана в ходе миссий Аполлон 11, 12 и 17, так что имеет еще и историческую важность. НАСА предоставило всего 12 г драгоценного материала. В горшки размером с наперсток поместили по 1 грамму лунной почвы, удобрили ее питательными веществами и посадили семена резуховидки таля. Параллельно те же семена посеяли в искусственную лунную почву, искусственную марсианскую почву и земные грунты из областей с экстремальными условиями. На удивление, почти везде растения проросли. Это говорит о том, что лунный грунт не препятствует всасыванию питательных веществ, участвующих в росте. Конечно, не все прошло гладко. «Лунные» растения росли хуже и имели имели стресс из-за присутствия солей, металлов и активного кислорода в чужеродной почве. Им приходилось использовать механизмы, нужные для противостояния вредным примесям и окислению, так что лунные условия воспринимались ими как стрессовые. При этом растения в более зрелой почве — то есть сильнее подвергавшейся воздействию космических ветров — проявляли стресс сильнее, тогда как в менее зрелой эффект был сглажен.

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