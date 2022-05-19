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Военное обозрение

Германия компенсировала Чехии поставку на Украину советских танков Т-72

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия все же добилась от Германии компенсации за поставленные на Украину танки советского образца Т-72, переговоры закончились успешно. Как сообщают в Министерстве обороны Германии, Чехия получит танки Leopard 2A4.

На прошлой неделе в Праге заявили, что ведут переговоры с Берлином о компенсации за поставленные на Украину танки Т-72. Как заявляла министр обороны Чехии Яна Чернохова, чешское Минобороны хотело бы получить что-то среднее между последней версией танка Leopard-1 и новейшей версией танка Leopard-2. Судя по последним сообщениям, чехам удалось добиться компенсации от немцев, Берлин поставит Праге 15 танков Leopard 2A4 из наличия Бундесвера, т.е. как раз не новая версия, но и не устаревшая.

Немецкое Минобороны выпустило по данному факту специальное заявление, в котором подтвердило передачу танков, а также уведомило, что Бундесвер берет на себя обучение чешских танкистов. Ну и не забыли в Берлине упомянуть в заявлении Украину.

Мы продолжаем поддерживать Украину - теперь круговой обмен с Чехией. Германия предоставит 15 танков Leopard 2 A4 (...) Круговой обмен с Чехией является еще одним очень хорошим примером того, как мы можем быстро и легко помочь Украине

- заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Таким образом можно констатировать, что "схема обмена", в рамках которой Украина получила танки от Чехии, а Чехия получила танки от Германии, первый раз сработала. Вот только пока непонятно, что получила от этого обмена Германия, кроме благодарности Зеленского.

Между тем чехи решили полностью перейти на немецкие танки и анонсировали переговоры по закупке у Германии последней версии танков - Leopard 2A7+ новой сборки. Речь идет примерно о 50 машинах.

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Страны
Германия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Т-72
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