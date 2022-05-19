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Интерфакс-АВН

Байден поддерживает заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон приветствует заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в среду.

"Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции, и я с нетерпением жду работы с американским Конгрессом и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро привести Финляндию и Швецию в сильнейший в истории оборонный альянс", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что Швеция и Финляндия приняли важное решение - добиваться членства в НАТО, и сделали это "после тщательных и всеохватных демократических процессов в каждой стране". По мнению Байдена, "присоединившись к НАТО, они укрепят наше сотрудничество в области обороны".

При этом президент США предупредил, что "США вместе с союзниками по НАТО сохранят мощное присутствие в районе Балтийского моря, будут проводить учения".

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Страны
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Военные учения
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