Байден поддерживает заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон приветствует заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в среду.

"Я тепло приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки на членство в НАТО Финляндии и Швеции, и я с нетерпением жду работы с американским Конгрессом и нашими союзниками по НАТО, чтобы быстро привести Финляндию и Швецию в сильнейший в истории оборонный альянс", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что Швеция и Финляндия приняли важное решение - добиваться членства в НАТО, и сделали это "после тщательных и всеохватных демократических процессов в каждой стране". По мнению Байдена, "присоединившись к НАТО, они укрепят наше сотрудничество в области обороны".

При этом президент США предупредил, что "США вместе с союзниками по НАТО сохранят мощное присутствие в районе Балтийского моря, будут проводить учения".