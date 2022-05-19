Потери украинской армии столь велики, что их не способны компенсировать даже поставки боевой техники и оружия из европейских государств Североатлантического альянса, Канады, США и государств-сателлитов.

Поэтому командование националистических формирований вынуждено по-прежнему извлекать из хранилищ устаревшее советское имущество, созданное, в том числе, в 20-30-х годах. Например, ручные ДП-27 образца 1927 года или модернизированные в 1930 и 1941 годах станковые пулеметы Максима.

В появившемся в Сети фоторепортаже с одного из расположенных в тылу полигонов ВСУ также можно заметить разработанную в 1944 году 85-мм противотанковую пушку Д-44. Ранее такие орудия уже имелись в национальной гвардии, теперь они все чаще стали встречаться в сухопутных войсках.

По современным меркам, "сорок четвертые" уже не могут эффективно бороться с современными танками, хотя и представляют опасность для легкобронированной техники, такой как боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В то же время штатный осколочно-фугасный снаряд массой 9,54 кг способен покрывать расстояния до 15 820 метров. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту. Вес - 1725 кг. Расчет - 6 человек. Д-44 может буксироваться легкими грузовиками, отобранными у гражданских организаций.

Точных данных о том, сколько таких пушек имеется в строю, нет, но однозначно в свете происходящих событий их количество будет увеличиваться.

Алексей Моисеев