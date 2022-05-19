Голландские БТР YPR-765 на Украине вооружили автоматами АКМ

На Украине голландские гусеничные бронемашины YPR-765 в качестве башенного вооружения получили обычные 7,62-мм автоматы Калашникова. Такие "модернизированные" БТР замечены на территории одного из тыловых учебных центров националистических формирований.

Ранее, во время эксплуатации в сухопутных войсках Нидерландов, на них использовались американские крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы M2 Browning. Однако почему-то ВСУ их поставили без них.

В то же время сообщалось, что США массово снабжали армию киевского режима такими М2, но, по всей видимости, часть их уже была потеряна в боях, а оставшиеся образцы дельцы в погонах уже переправили на международный черный оружейный рынок. Вот и приходится ставить на бронетранспортеры АКМ.

Выполненные на этой же платформе также переброшенные боевые машины пехоты имели 25-мм автоматические орудия КВА-В02, но, судя по всему, башни с ними были вообще демонтированы. Возможно, из-за того, что израсходован ресурс у пушек и закончились запасы боеприпасов, что может в европейских реалиях стать большой проблемой, как это случилось с планировавшимися к поставкам в эту "горячую точку" зенитными самоходными установками Gepard, выполненными на шасси танков Leopard 1. Для этих ЗСУ в Германии не оказалось необходимого количества снарядов, из-за чего над сделкой нависла угроза отмены.

Алексей Брусилов