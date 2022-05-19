Названы сроки появления предсерийного образца российского двигателя ВК-800 для самолёта ЛМС-901 «Байкал»

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Разработанный на смену легендарному Ан-2 новый самолет ЛМС-901 "Байкал" получит российский двигатель ВК-800, с которым и пойдет в серию. Работы по двигателю выходят на финальную прямую.

Как заявил технический директор дивизиона "Двигатели" Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Худорожков, первый полноценный образец двигателя ВК-800 будет готов к декабрю этого года, а к марту 2023 года планируется получить предсерийный двигатель, который после испытаний и пойдет в серию.

Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре мы получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И март 2023 года - это двигатель, который будет являться предсерийным. Дальше - планомерное освоение, постановка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству

- заявил он.

Газотурбинный авиационный двигатель ВК-800 мощностью 800 л.с. полностью российский, его производство не предполагает использование иностранных компонентов. Разработан компанией "ОДК-Климов" в двух модификациях: ВК-800В для вертолетов и ВК-800С для легкомоторных самолетов и ударных беспилотников. Ранее ВК-800С планировали устанавливать на самолётах L-410, которые выпускались на УЗГА, а также БПЛА "Альтаир" (Альтиус). Позднее было принято решение об оснащении ВК-800С нового самолета ЛМС-901.

ЛМС-901 имеет длину в 12,2 метра, высоту - 3,7 метра и размах крыла - 16,5 метра. Максимальная взлетная масса - 4,8 тонны, скорость - до 300 км/час. Максимальная дальность полета - 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.