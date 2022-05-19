Героический экипаж Т-72 "Отважных" в ходе дуэли сжег три танка ВСУ

Российский танк выдержал несколько попаданий вражеских снарядов и сам смог уничтожить три цели противника.

Об этом информирует Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", разместивший короткий видеоролик, запечатлевший позицию наших войск, перед которой интенсивно горят неприятельские бронеобъекты.

Также обнародованы фотографии самого Т-72Б1. Видно, что его пытались поразить в левую переднюю часть башни. Однако безрезультатно - уральская броня выдержала.

Еще один удар пришелся с правой стороны, он причинил некоторый ущерб наружному оборудованию, но и это никак не сказалось на возможности "семьдесят второго" и его героического экипажа вести бои в дальнейшем.

Танк является боевой машиной командира батальона одного из танковых полков "Отважных". Описанные выше события произошли в ходе боев по окружению Северодонецкой группировки вооруженных формирований Украины.

Несмотря на неоднократные заявления различных экспертов о том, что танки являются оружием прошлого и уже не вписываются в современные теории ведения боевых действий, настоящие операции как раз демонстрируют, что без тяжелой гусеничной бронированной техники обойтись невозможно.

Распиаренные противотанковые комплексы третьего поколения, различные усовершенствованные ручные противотанковые гранатометы оказались не такими уж эффективными в реальной обстановке. Одно дело - применять их где-то на полигоне, другое - под плотным огнем артиллерии и стрелкового оружия разных калибров.

В настоящее время во многих передовых в военном отношении государствах мира, в России, в том числе, заканчивается создание комплексов активной защиты, способных перехватывать новейшие боеприпасы.

Если говорить об отечественных разработках, то они могут нейтрализовывать и высокоскоростные оперенные подкалиберные снаряды танковых орудий. Оснащение таким оборудованием перспективных и ныне существующих танков еще больше повысит их шансы на выживание в боях.

Алексей Моисеев