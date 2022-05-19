"Вертолеты России" покажут беспилотник БАС-200 и вертолет "Ансат" Aurus на HeliRussia 2022

БПЛА может применяться для выполнения мониторинга, доставки грузов, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ, сообщили в компании

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации Ростех представит на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 вертолеты "Ансат" в медицинской и бизнес-версии, а также беспилотный авиационный комплекс БАС-200. Об этом сообщили в среду в пресс-службе холдинга.

"Участники и гости выставки смогут ознакомиться с медицинским вертолетом "Ансат" в модифицированном облике, которые поставляются для Национальной службы санитарной авиации (НССА). На вертолет установлена система электронной индикации "стеклянная кабина". <...> Также в натурной экспозиции представлен "Ансат" Aurus - сертифицированная версия вертолета "Ансат" премиум-класса. Первый "Ансат" Aurus уже был использован для обеспечения деловых перелетов на официальных мероприятиях", - сказали в пресс-службе.

Беспилотная авиационная тематика будет представлена на выставке беспилотником вертолетного типа БАС-200, который может применяться для выполнения мониторинга, доставки грузов, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

"БАС-200 в данный момент проходит цикл летных испытаний. Его полеты проводятся в различных погодных и климатических условиях", - отметили в холдинге.

Международная выставка HeliRussia 2022 пройдет в Москве с 19 по 21 мая. Организатором выставки выступило Министерство промышленности и торговли России.