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Перечислены преимущества российской системы С-500

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Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М), создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигон
Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М), создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 является системой двойного назначения, способной осуществлять и противовоздушную, и противоракетную оборону, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он добавил, что на данный момент предполагаются поставки только для российской армии.

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 начинают поступать на вооружение в России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, система С-500 вместе с комплексами «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 пользуется большой популярностью у зарубежных покупателей российского оружия. «Как говорится, разбирается, как горячие пирожки», — отметил вице-премьер.

«На самом деле, покупателей у С-500 пока нет, — отметил Леонков. — С-500 еще не имеет паспорт экспортного образца и не предполагает поставок за рубеж, только для нашей армии. С-500 — это система двойного назначения, способная осуществлять противовоздушную и противоракетную оборону. Сам комплекс состоит из двух частей, работающих по воздушным целям и содержащим средства поражения, способные работать в ближнем космосе, сбивать ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, спутники на низких орбитах, осуществлять противоракетную оборону».

Комплексы ПВО, по словам эксперта, могут сбивать воздушные цели, носители средств воздушного поражения на дальних рубежах. Также С-500 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 850 километров и запускать зенитные управляемые ракеты.

«Комплекс С-500 становится таким промежуточным комплексом между системами ПВО и противоракетной обороной. Его появление в войсках начинает формировать в России эшелонированную космическую оборону, лицом которой станет система А-235, также завершающая испытания», — заключил Леонков.

В апреле гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что система С-500 «Прометей» запущена в серийное производство.

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Страны
Россия
Продукция
А-235
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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