Борисов рассказал о способности российского «Пересвета» ослеплять спутники

Российский лазерный комплекс «Пересвет» способен ослеплять спутники на высоте до 1500 километров. Об этом в среду, 18 мая, заявил вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, комплекс серийно поставляется в войска. «Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — рассказал чиновник.

Борисов добавил, что в настоящее время Россией создается оружие, работающее на новых физических принципах. «Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену [обычному вооружению] в ближайшее десятилетие», — сказал вице-премьер.

Также Борисов рассказал об испытаниях лазерной системы, способной осуществлять тепловое поражение беспилотника. «Сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, на порядок имея мощности больше, которые позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера был продемонстрирован [комплекс, который сработал] на дальности пять километров. В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», — заявил вице-премьер.

О «Пересвете» впервые рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Совету Федерации.