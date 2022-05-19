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Борисов рассказал о способности российского «Пересвета» ослеплять спутники

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Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российский лазерный комплекс «Пересвет» способен ослеплять спутники на высоте до 1500 километров. Об этом в среду, 18 мая, заявил вице-премьер России Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, комплекс серийно поставляется в войска. «Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения», — рассказал чиновник.

Борисов добавил, что в настоящее время Россией создается оружие, работающее на новых физических принципах. «Это в первую очередь лазерное оружие, электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену [обычному вооружению] в ближайшее десятилетие», — сказал вице-премьер.

Также Борисов рассказал об испытаниях лазерной системы, способной осуществлять тепловое поражение беспилотника. «Сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, на порядок имея мощности больше, которые позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера был продемонстрирован [комплекс, который сработал] на дальности пять километров. В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», — заявил вице-премьер.

О «Пересвете» впервые рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Совету Федерации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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