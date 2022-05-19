Ле Пен: если мы поставим Украине танки, считайте, что мы воюем с Россией

Расширение НАТО не способствует миру, говорит Марин Ле Пен

Расширение НАТО на территорию Швеции и Финляндии далеко не всеми членами организации встречается с восторгом, сообщает парижская Figaro. Во Франции сопротивление этому шагу возглавила главная соперница Макрона на выборах — Марин Ле Пен. Она выделяет все риски этого решения.

Расширение НАТО со вступлением Финляндии и Швеции или расширение ЕС не способствуют установлению мира, заявила в среду, 18 мая, Марин Ле Пен. "Сегодня (...) сообщения о расширении НАТО, сообщения о расширении Европейского Союза, на мой взгляд, не способствуют мирному урегулированию", — заявила радиостанции France Inter эта "вечно вторая" финалистка президентской гонки во Франции.

"Причина паранойи России — это расширение НАТО и создание военных структур, максимально приближенных к границам России. Я не оправдываю эту паранойю России, но не стоит этим пренебрегать", — сказала лидер крайне правых, выступающая за выход Франции из объединенного командования НАТО. Во время президентской кампании Марин Ле Пен выступала за "стратегическое сближение между НАТО и Россией" после завершения конфликта на Украине.

В своей статье в газете "Фигаро" Анри Гуайно, депутат от Па-де-Кале, выразил "обеспокоенность по поводу того, что Франция может быть втянута в военные действия, чего никто не хочет и что механически вовлечет целый ряд стран в конфликт, который станет мировым". Финляндия и Швеция подали в среду свои заявки на членство в НАТО, и союзники провели консультации на фоне сопротивления Турции интеграции двух скандинавских стран в Североатлантический альянс.

Что касается активизации поставок вооружений из Франции на Украину, Марин Ле Пен считает, что "если мы поставим Украине танки и другое тяжелое вооружение, то станем соучастниками конфликта и окажемся в состоянии войны с Россией". Марин Ле Пен сожалеет о единогласном голосовании всех членов ЕС, которое, однако, Эммануэль Макрон предложил пересмотреть. Она считает, что в случае проведения этого решения в жизнь европейские страны "больше не смогут отстаивать свои жизненно важные интересы" и "уже не будут самостоятельными".

Комментарии читателей:

TIESSE DI HOYE

Ситуация слишком сложна, чтобы ее могли отразить упрощенные политические лозунги, исходят ли они от Марин Ле Пен или от другой мастерицы (мастера) по добыче голосов избирателей. Если бы обязательства Основополагающего акта отношений Россия-НАТО 1997 года и других соответствующих договоров соблюдались, то расширение НАТО не представляло бы проблемы. Но НАТО нарушила устав ООН в 1999 году, разбомбив Сербию, братскую страну России. Потом под предлогом защиты стран Восточной Европы мы начали в 2003 году наращивать вооруженные силы на границах России, в нарушение указанного Основополагающего акта. Затем теракты 11 сентября 2001 года послужили предлогом для того, чтобы в нарушение договора 1972 года размещать вокруг России базы противоракетной обороны (ПРО). Потом пошли установки для пуска крылатых ракет, включая те, что могут нести ядерные боеголовки. Наконец, в нарушение Будапештского меморандума США устроили переворот на Украине в 2014 году.

Hercule

Легко осуждать Марин Ле Пен и других, которые высказывают каждый свое мнение. Но лучшее мнение в мире не может быть бесспорным, потому что мы отвечаем за него нашими страхами, тревогами, разочарованиями, нашей внутренней потребностью плакаться. Мы, французы, иногда плачемся с высокомерием, которое может сравниться только с нашей слабостью и слабостью нашей быстро стареющей страны. Чувство слабости и рядом с ним чувство презрения к "недостаточно демократичным" странам — вот что раскалывает наше общество и делает его бессильным и неэффективным.

aldomelings

Марин Ле Пен еще не поняла, что говорить о добрых намерениях Путина и России в наше время равносильно самоубийству... Кто может ей это объяснить?

Occitane

Лично я осуждаю российского агрессора, но не хочу продолжения конфликта. Он меня не касается. Россия и Украина должны прийти к соглашению. Расширение НАТО не благоприятствует миру, считают русские.

dalma

Никто не осуждает Зеленского, Макрона или чиновников Европарламента. Меня пугает слепота европейских стран, считающих, что они могут и дальше провоцировать Россию, не подвергая себя серьезным и трагическим последствиям.

anonymаt 72357

Когда суверенное государство хочет вступить в военную организацию, которая поставила перед собой цель уничтожить Россию, не нужно удивляться, если Россия будет противостоять этому. Как бы вы отреагировали, если бы Бельгия присягнула на верность "Исламскому государству" (террористическая организация запрещена в РФ, прим. ИноСМИ)?