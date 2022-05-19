«Терминаторы» вступили в бой в Донбассе. Что это такое

Экс-полковник Генштаба Ходаренок объяснил, для чего используют БМПТ «Терминатор-2» на Украине

Вооруженные силы России применили в ходе специальной военной операции на Украине боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какие задачи стоят перед этой машиной.

Российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков «Терминатор-2». Об этом РИА "Новости" рассказал информированный источник.

«Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», - рассказал источник. По словам собеседника агентства, участие «Терминаторов» в спецоперации позволит «окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах».

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что наибольшую опасность для боевых бронированных машин в условиях боя в плотной городской застройке и на пересеченной местности представляют ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

Исходя из этого конструкторами «Уралвагонзавода» в инициативном порядке и была разработана эта боевая машина как средство прикрытия танков от бойцов, оснащенных РПГ и ПТРК. «Терминатор» создан на базе основного боевого танка Т-72 еще в 2001 году, начал эксплуатироваться в войсках с 2011 года.

Он оснащен двумя скорострельными 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, двумя автоматическими гранатометами АГС-17Д, а также комплексом «Атака-Т», в состав которого входят противотанковые управляемые ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью (9М120-1) и ПТУР с боевой частью фугасного объемно-детонирующего действия (9М120-1Ф).

В 2018 году десять БМПТ «Терминатор» поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дивизию Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области, пункт постоянной дислокации соединения - город Чебаркуль.

«Терминатор-2» впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2015», а серийно стал производиться с 2021 года. Главное отличие от первого образца машины - обновленное прицельное оборудование, которое включает лазерные дальномеры, баллистические вычислители и комбинированные телевизионные и тепловизионные каналы, и сокращенный с пяти до трех человек экипаж.

Примечательно, что Министерство обороны РФ долго определялись с тем, заказывать ли эту машину и как ее использовать. Был определенный разброс мнений и в российском экспертном сообществе. Многие специалисты полагали, что для отслеживания танкоопасных целей БМПТ необходимо обладать лучшими средствами обнаружения и разведки, чем у самих танков. Возможности же "Терминатора" в этом смысле не превосходят возможности средств наблюдения и управления огнем танка.

Вместе с тем по огневой мощи танк существенно превосходит БМПТ. Он обладает 125-мм орудием с осколочно-фугасным снарядом и ПТУР, запускаемой через ствол.

Показать достоинства «Терминатора» помогла военная кампания в Сирии, где "Терминатор" проявил себя универсальным средством борьбы с расчетами РПГ и ПТРК в городе.

Что касается вооруженного противоборства в ходе специальной военной операции, то подразделения и части Вооруженных сил Украины в настоящее время до предела насыщены самыми разнообразными противотанковыми средствами - ПТРК FGM-148 Javelin и NLAW, гранатометами М141, Carl-Gustaf M2/M3, Panzerfaust 3 и многими другими западными системами.

Как утверждают в Пентагоне, на каждый российский танк приходится в настоящее время до пяти и более противотанковых средств. Иными словами, целей для «Терминаторов» на Украине будет более чем достаточно.

В этой связи есть все основания предполагать, что полученный в ходе боевых действий на Украине опыт применения БМПТ будет тщательно изучен на предприятии-разработчике этой техники, и в конструкцию боевой бронированной машины будут внесены все необходимые изменения. А это приведет к существенному увеличению боевых возможностей «Терминаторов» и уточнению всех концептуальных основ применения техники этого типа.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок