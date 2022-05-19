Россия применяет лазерное оружие нового поколения в спецоперации на Украине

ЦАМТО, 18 мая. Российские военные применяют в ходе специальной военной операции на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Да, первые образцы уже используются", – сказал Ю.Борисов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, применяются ли лазерные системы нового поколения в ходе спецоперации. При этом он уточнил, что оружие назвали "Задира".

По словам вице-премьера, уже существующие комплексы "Пересвет" способны ослеплять системы противника, в то время как новое и более мощное оружие использует принцип теплового поражения – "прожигает" его. Такие лазеры нужны, чтобы "не расходовать дорогостоящие ракеты таких комплексов как "Панцирь" или "Тор".

Ранее Ю.Борисов сообщил, что Россия испытала лазер, способный на расстоянии 5 км за 5 сек. сжигать беспилотники, отмечает агентство.