Нургалиев: Все задачи специальной военной операции будут доведены до конца

Несмотря на все существующие трудности, специальная военная операция будет доведена до конца, а ее задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, будут полностью выполнены. Об этом в Москве на встрече руководства аппарата Совета безопасности с иностранными послами заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"Операция идет по плану. При этом Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам", - рассказал он иностранным дипломатам из 96 стран.

По словам Нургалиева, Вооруженными силами России, а также подразделениями ДНР и ЛНР уже освобождены многие районы Донецкой и Луганской республик, вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

"На этих территориях налаживается мирная жизнь, создаются новые военно-гражданские администрации, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. Ведутся сельскохозяйственные работы", - заметил заместитель секретаря СБ РФ.

В то же время, по его данным, основная угроза населению исходит от украинских боевиков, которые совершают чудовищные преступления.

"Киев раздал оружие неонацистам, выпустил из мест заключения преступников, которые засели в городах и терроризируют местное население, прикрываясь им как "живым щитом". При этом они сознательно используют социальные объекты, такие как жилые дома, школы или больницы в качестве укрепленных пунктов", - сообщил Нургалиев. Также он отметил, что на стороне украинского режима воюет немалое количество иностранных наемников. А руководство Украины саботирует открытие гуманитарных коридоров, регулярно предоставляемых российскими военными для эвакуации мирных граждан.

"Колонны беженцев подвергаются интенсивному огню со стороны подразделений ВСУ и националистических вооруженных формирований. Однако мировое сообщество никак на все это не реагирует", - подытожил заместитель секретаря Совбеза России.

Иван Егоров