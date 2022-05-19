Еврокомиссия предложила странам ЕС совместно пополнять запасы вооружений и развивать ОПК

ЦАМТО, 18 мая. Еврокомиссия предлагает государствам-членам Евросоюза участвовать в совместных закупках вооружения и боеприпасов, а также совместно развивать общие проекты в этой сфере для ликвидации существующих пробелов.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в опубликованных 18 мая документах Еврокомиссии.

В том числе, речь идет о пополнении запасов в связи с передачей значительного количества оружия и боеприпасов Украине из европейских стран за последние недели.

"Предлагается сосредоточить усилия на закрытии трех пробелов: восстановить запасы, заменить старое советское вооружение, усилить системы воздушной и ракетной обороны", – говорится в документе.

Как пояснил высокопоставленный европейский представитель, планируется сформировать рабочую группу с участием военных для решения этих вопросов.

"Задача этой рабочей группы собрать и проанализировать информацию от государств-членов ЕС, а затем принять решение по мерам, которые необходимо реализовать", – сказал европейский представитель.

По его словам, в ЕС выступают за скорейший запуск этой рабочей группы, отмечает "РИА Новости".

"В это исключительное время необходимо реагировать", – пояснил европейский представитель. Он также указал, что предлагается выделить специальный бюджет для совместных закупок.

"Предложения ЕК предусматривают стимулирование совместных закупок в оборонной сфере. Идея заключается в стимулировании государств ЕС участвовать в совместных закупках для пополнения запасов. Это должно позволить закрыть существующие пробелы", – цитирует "РИА Новости" представителя Еврокомиссии.

"В документе мы рассматриваем возможное использование европейских средств для поддержки важных для ЕС проектов", – сказал он.