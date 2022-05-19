Войти
ЦАМТО

США передали пакет военной помощи ВС Таджикистана

315
0
0
Военнослужащие ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 18 мая. США активизируют оказание военной помощи Таджикистану. 5 мая посольство США в Душанбе сообщило, что передало Минобороны страны восемь грузовиков IVECO, шины и запчасти для них в рамках оказания содействия в защите границ страны.

Как заявлено, автомашины, шины и запасные части общей стоимостью в 2,3 млн. долл. улучшат мобильность подразделений на пересеченной местности Таджикистана.

В церемонии передачи оборудования и транспортных средств приняли участие заместитель главы дипмиссии США в Таджикистане Бриджит Уокер и заместитель министра обороны Таджикистана по тылу генерал-майор Кайриддин Хукмиддинзода. Выступая на церемонии, Б.Уокер заявила, что транспортные средства помогут в сдерживании транснациональных угроз, включая наркоторговлю, контрабанду и воинствующий экстремизм. Кроме того, в знак доказательства прочного партнерства с Таджикистаном США выделили более 60 млн. долл. в виде помощи в сфере безопасности, которая будет предоставлена в течение следующих двух лет.

Посольство США 31 марта уже передало пограничным войскам Таджикистана партию радиостанций, грузовиков и запасных частей для Jeep J8. Радиостанции и транспортные средства, общая стоимость которых составляет 1,1 млн. долл., позволят пограничным войскам поддерживать связь в труднодоступной местности. Пакет запасных частей для Jeep, мастерская по техническому обслуживанию и связанное с этим обучение оцениваются в 1,85 млн. долл.

В октябре 2021 года посольство США передало Министерству обороны Таджикистана 20 автомобилей Jeep J8 на сумму 1,4 млн. долл. Мастерская и комплект запасных частей позволят обслуживать эту технику.

С 1992 года правительство США предоставило Таджикистану более 330 млн. долл. помощи в сфере безопасности, включая обучение, оборудование и инфраструктуру. В рамках этой помощи США предоставили вооруженным силам 400 автомобилей на сумму более 13 млн. долл., обучили более 10 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таджикистан
Похожие новости
29.11.2021
Мечты об объединенной тюркской армии
29.07.2021
Глава российского военного ведомства принял участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС
19.07.2021
FOLHA S.PAULO (Бразилия): Байден подтверждает вывод войск США из Афганистана, а Россия и Китай заполняют оставленный ими вакуум
22.08.2019
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
27.11.2006
Минобороны Украины утвердило план сотрудничества на 2007 год с военными ведомствами Армении и Таджикистана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии