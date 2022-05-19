США передали пакет военной помощи ВС Таджикистана

ЦАМТО, 18 мая. США активизируют оказание военной помощи Таджикистану. 5 мая посольство США в Душанбе сообщило, что передало Минобороны страны восемь грузовиков IVECO, шины и запчасти для них в рамках оказания содействия в защите границ страны.

Как заявлено, автомашины, шины и запасные части общей стоимостью в 2,3 млн. долл. улучшат мобильность подразделений на пересеченной местности Таджикистана.

В церемонии передачи оборудования и транспортных средств приняли участие заместитель главы дипмиссии США в Таджикистане Бриджит Уокер и заместитель министра обороны Таджикистана по тылу генерал-майор Кайриддин Хукмиддинзода. Выступая на церемонии, Б.Уокер заявила, что транспортные средства помогут в сдерживании транснациональных угроз, включая наркоторговлю, контрабанду и воинствующий экстремизм. Кроме того, в знак доказательства прочного партнерства с Таджикистаном США выделили более 60 млн. долл. в виде помощи в сфере безопасности, которая будет предоставлена в течение следующих двух лет.

Посольство США 31 марта уже передало пограничным войскам Таджикистана партию радиостанций, грузовиков и запасных частей для Jeep J8. Радиостанции и транспортные средства, общая стоимость которых составляет 1,1 млн. долл., позволят пограничным войскам поддерживать связь в труднодоступной местности. Пакет запасных частей для Jeep, мастерская по техническому обслуживанию и связанное с этим обучение оцениваются в 1,85 млн. долл.

В октябре 2021 года посольство США передало Министерству обороны Таджикистана 20 автомобилей Jeep J8 на сумму 1,4 млн. долл. Мастерская и комплект запасных частей позволят обслуживать эту технику.

С 1992 года правительство США предоставило Таджикистану более 330 млн. долл. помощи в сфере безопасности, включая обучение, оборудование и инфраструктуру. В рамках этой помощи США предоставили вооруженным силам 400 автомобилей на сумму более 13 млн. долл., обучили более 10 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.