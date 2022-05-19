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Известия.ru

Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса применяют лазерный комплекс «Задира», который способен поражать цель на расстоянии до 5 км. Об этом 18 мая заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Они комплексы лазерного оружия уже начинают поступать в армию. Первые образцы уже используются в ходе специальной военной операции», — цитирует его «Газета.ru».

Ранее в этот же день Борисов рассказал, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

Кроме того, Борисов также рассказал о том, что Россия испытала новый лазер, способный на расстоянии 5 км за 5 секунд сжигать беспилотники.

Он обратил внимание на то, что в России создают оружие на новых физических принципах. В его числе и лазерное оружие. Борисов выразил уверенность, что на смену обычным вооружениям в ближайшее десятилетия придут лазерное и электромагнитное оружие.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для Вооруженных сил РФ.

Впервые Путин сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Тогда глава государства предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

А в июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время в области создания лазерного и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.

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