Борисов: В ходе спецоперации на Украине применяются боевые лазеры "Задира"

Вооруженные силы РФ в ходе военной спецоперации на Украине применяют боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира-16".

Первые образцы этих комплексов уже используются, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала.

По его словам, лазерные комплексы "Пересвет", о создании которых говорил президент РФ Владимир Путин, способны ослеплять системы противника. В свою очередь, новые и более мощные лазеры используют принцип теплового поражения. То есть прожигает свою цель.

Борисов пояснил, что такие лазеры нужны, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты зенитных ракетных комплексов "Панцирь" и "Тор". По его словам, лазерный комплекс "Задира" способен поражать цель на расстоянии до пяти километров.

О том, что корпорация "Росатом" начала разработку боевого комплекса "Задира-16", который работает на новых физических принципах, было объявлено на форуме "Армия-2017". Там же был подписан контракт на опытно-конструкторскую разработку комплекса.

Александр Степанов