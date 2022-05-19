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Российская газета

Борисов: В ходе спецоперации на Украине применяются боевые лазеры "Задира"

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Источник изображения: Артем Геодакян/ТАСС

Вооруженные силы РФ в ходе военной спецоперации на Украине применяют боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира-16".

Первые образцы этих комплексов уже используются, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в эфире Первого канала.

По его словам, лазерные комплексы "Пересвет", о создании которых говорил президент РФ Владимир Путин, способны ослеплять системы противника. В свою очередь, новые и более мощные лазеры используют принцип теплового поражения. То есть прожигает свою цель.

Борисов пояснил, что такие лазеры нужны, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты зенитных ракетных комплексов "Панцирь" и "Тор". По его словам, лазерный комплекс "Задира" способен поражать цель на расстоянии до пяти километров.

О том, что корпорация "Росатом" начала разработку боевого комплекса "Задира-16", который работает на новых физических принципах, было объявлено на форуме "Армия-2017". Там же был подписан контракт на опытно-конструкторскую разработку комплекса.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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