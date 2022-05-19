FA-50 и "Теджас" являются основными кандидатами на поставку в тендере ВВС Малайзии

ЦАМТО, 18 мая. Предположительно, Korea Aerospace Industries (KAI) с FA-50 Блок.20 и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с LCA "Теджас" являются основными кандидатами на поставку УТС/легких боевых самолетов FLIT/LCA (Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft) ВВС Малайзии.

Как сообщает Gbp.com.sg, хотя изначально интерес к участию в программе FLIT/LCA проявили несколько других производителей самолетов, однако только с KAI и HAL в течение года дважды велись переговоры о способе оплаты. По оценке, общая стоимость программы составляет 4 млрд. ринггитов (около 909,5 млн. долл.), половину из которых планируется оплатить пальмовым маслом и продуктами его переработки.

Программа FLIT/LCA предназначена для замены устаревших учебных самолетов/легких штурмовиков Hawk 108/208, которые находятся на вооружении с 1990-х гг. Программа предусматривает приобретение 18 сверхзвуковых самолетов с возможностью дозаправки в воздухе, способных вести боевые действия за пределами видимости (BVR) и содержащих не менее 30% деталей, произведенных в Малайзии. Также требуется, чтобы производитель начал поставки в течение 36 месяцев после подписания контракта.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии объявило о начале тендера на поставку 18 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT/LCA) для ВВС страны 22 июня 2021 года. В настоящее время ВВС Малайзии в качестве самолетов FLIT/LCA используют два варианта УБС "Хок" компании BAE Systems, а также несколько УТС MB-339. Эти самолеты требуется заменить в течение 10 лет.

Приобретение самолетов осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT/LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Как заявлено, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

Хотя первоначально намерение принять участие в конкурсе выразили девять претендентов, к 6 октября 2021 года свои предложения представили только шесть. В их числе называли Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с "Теджас", южнокорейскую Korean Aerospace Industries (KAI) с T-50/FA-50 "Файтин Игл", турецкую Turkish Aerospace Industries (TAI) с "Хурджет", итальянскую Leonardo с М-346, китайскую Hongdu Aviation Industry Group с L-15A/B и "Рособоронэкспорт" с самолетом МиГ-35.