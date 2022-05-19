Войти
ЦАМТО

FA-50 и "Теджас" являются основными кандидатами на поставку в тендере ВВС Малайзии

303
0
0
FA-50
Взлет легкого истребителя-штурмовика FA-50.
Источник изображения: thaimilitaryandasianregion.wordpress.com

ЦАМТО, 18 мая. Предположительно, Korea Aerospace Industries (KAI) с FA-50 Блок.20 и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с LCA "Теджас" являются основными кандидатами на поставку УТС/легких боевых самолетов FLIT/LCA (Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft) ВВС Малайзии.

Как сообщает Gbp.com.sg, хотя изначально интерес к участию в программе FLIT/LCA проявили несколько других производителей самолетов, однако только с KAI и HAL в течение года дважды велись переговоры о способе оплаты. По оценке, общая стоимость программы составляет 4 млрд. ринггитов (около 909,5 млн. долл.), половину из которых планируется оплатить пальмовым маслом и продуктами его переработки.

Программа FLIT/LCA предназначена для замены устаревших учебных самолетов/легких штурмовиков Hawk 108/208, которые находятся на вооружении с 1990-х гг. Программа предусматривает приобретение 18 сверхзвуковых самолетов с возможностью дозаправки в воздухе, способных вести боевые действия за пределами видимости (BVR) и содержащих не менее 30% деталей, произведенных в Малайзии. Также требуется, чтобы производитель начал поставки в течение 36 месяцев после подписания контракта.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии объявило о начале тендера на поставку 18 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT/LCA) для ВВС страны 22 июня 2021 года. В настоящее время ВВС Малайзии в качестве самолетов FLIT/LCA используют два варианта УБС "Хок" компании BAE Systems, а также несколько УТС MB-339. Эти самолеты требуется заменить в течение 10 лет.

Приобретение самолетов осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT/LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Как заявлено, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

Хотя первоначально намерение принять участие в конкурсе выразили девять претендентов, к 6 октября 2021 года свои предложения представили только шесть. В их числе называли Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с "Теджас", южнокорейскую Korean Aerospace Industries (KAI) с T-50/FA-50 "Файтин Игл", турецкую Turkish Aerospace Industries (TAI) с "Хурджет", итальянскую Leonardo с М-346, китайскую Hongdu Aviation Industry Group с L-15A/B и "Рособоронэкспорт" с самолетом МиГ-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Южная Корея
Продукция
FA-50
M-346
МиГ-35
Компании
BAE Systems
HAL
KAI
Leonardo
TAI
РОЭ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.10.2021
Шесть претендентов участвуют в тендере на поставку самолетов FLIT/LCA ВВС Малайзии
09.02.2021
ВВС Малайзии планируют начать закупку новых самолетов LCA/FLIT в течение следующих трех лет
02.04.2019
ВВС Малайзии планируют приобрести 36 легких боевых самолетов
27.03.2019
Имитация любого истребителя. Чем "умный" Як-130 превосходит зарубежных конкурентов
30.11.2011
Корпорация «Иркут» оценивает емкость рынка самолетов Як-130 до 2015 года в 250 ед.
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии