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ЦАМТО

Глава "Ростеха" доложил президенту России о ходе реализации ряда военных программ

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Владимир Путин и Сергей Чемезов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 17 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 18 мая. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов 18 мая доложил главе государства Владимиру Путину результатах работы корпорации за 2021 год. Ниже приведена подборка фрагментов доклада, касающихся военных программ.

Легкий истребитель Checkmate

- Серийно производство легкого истребителя Checkmate планируется начать в 2027 году. В основном он ориентирован на экспорт. Мы этот самолет создаем на собственные средства, без привлечения бюджетных денег. Надеемся, что, может быть, Министерство обороны созреет и тоже приобретет такой самолет. Считаю, что этот самолет будет очень хорошим. Это машина пятого поколения, легкий самолет. Впервые мы показали его на МАКСе в прошлом году. Основу бортового оборудования, двигатель мы взяли из самолета пятого поколения Су-57, но несколько видоизменили. Сейчас уже идет разработка конструкторской документации, создан новый образец. Это многофункциональная платформа нового поколения. Он способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения в дальних и ближних боях.

Модернизация ракетоносца Ту-160М

- Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Мы фактически создали новую машину. Остался только прежний внешний вид, а так, по сути, там все новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на Казанском заводе где-то в 1980-х годах.

БЛА "Охотник"

- Беспилотник "Охотник": его отличительной чертой является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение сделало авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца. Уже в 2023 году мы начнем его серийно производить и поставлять в Министерство обороны.

Морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р

- Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р. Это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый такой российский двигатель. Мы уже начинаем его серийно выпускать.

Вертолет Ми-171А3

- Первый офшорный вертолет Ми-171А3. Мы его тоже показали первый раз на МАКСе в прошлом году, он совершил первый полет. Предназначен для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Заказчики уже есть: наши газовики, нефтяные компании. В 2023 году начнем серийно производить. Сейчас ведутся сертификационные испытания. Первые поставки запланированы на начало 2024 года.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Ми-17
Ми-8АМТ
НК-32
ПАК ФА
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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