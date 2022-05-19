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Известия.ru

В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Cерийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году. Об этом в среду, 18 мая, на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.


По его словам, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации самолета. Кроме того, создан образец истребителя.

24 марта сообщалось, что модель истребителя Су-75 Cheсkmate прошла испытания в аэродинамической трубе. Уточнялось, что конструкция самолета обеспечивает ему углы атаки и аэродинамические характеристики, существенно улучшающие крейсерские, маневренные и взлетно-посадочные параметры в сравнении с другими однодвигательными самолетами.

Ранее в этот день стало известно, что компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет с одним двигателем Су-75 Checkmate. Первый полет истребителя запланирован на 2023 год, а начало серийного производства — на 2025 год.

Легкий тактический самолет Checkmate впервые представили в 2021 году. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиакосмического салона осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было. Судно оснащено искусственным интеллектом, который самостоятельно проводит диагностику и информирует пилота о готовности к вылету.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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1 комментарий
№1
19.05.2022 01:39
Ранее первый полет был анонсирован в 2025г., теперь в 2027. Дай Бог вообще состоится...
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