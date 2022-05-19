Военный эксперт рассказал об особенностях лазерного комплекса «Пересвет»

Лазерный комплекс «Пересвет» сможет работать по любым современным спутникам видовой разведки, в первую очередь, по тем аппаратам, у которых есть оптические системы. Об этом в среду, 18 мая, рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

«Исходя из заявленной высоты орбит в 1,5 тыс. км, «Пересветы» смогут работать по любым современным спутникам видовой разведки. Речь идет, в первую очередь, о тех аппаратах, которые имеют оптические системы. Имевшиеся ранее предположения и оценки, в целом, подтвердились. Получается, «Пересвет» ослепляет фото- и видеотехнику, матрицы систем детекции космических аппаратов», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что на данный момент неизвестно, полностью ли он «выжигает» технику или же оказывает временное воздействие. Защита от таких систем возможна, однако пока исключительно теоретически, добавил Корнев.

«Зарубежная реакция на появление у России таких установок займет годы. Но и наши не будут стоять на месте и будут развиваться», — заключил он.

Ранее в этот день вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, выступая на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», заявил, что «Пересвет» начали серийно поставлять в войска. По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

Как добавил Борисов, в ближайшее десятилетие в российские войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» — лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.

В декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале того же года.

Впервые сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Тогда глава государства предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Не раскрывали назначения «Пересвета» и в Минобороны.

По мнению экспертов, лазер с мощностью, достаточной для ослепления спутников, способен поражать и атмосферные летательные аппараты. Он сможет «выжигать» аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а при некоторых доработках и физически их уничтожать на ближней дистанции. Но основной целью «Пересвета» все равно будут космические аппараты.