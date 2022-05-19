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РИА Новости

Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году

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Беспилотный летательный аппарат "Охотник"
Беспилотный летательный аппарат "Охотник".
Источник изображения: © РИА Новости / Минобороны РФ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны РФ начнется в 2023 году, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Беспилотник "Охотник", его отличительной чертой является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение сделало авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны", - сказал глава Ростеха.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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