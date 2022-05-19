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РИА Новости

Стало известно, когда истребители Checkmate начнут производить серийно

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Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео.
Источник изображения: © ОАК

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. Истребители пятого поколения Checkmate запустят в серийное производство в 2027 году, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Серийно мы планируем начать его производить в 2027 году", – цитирует главу "Ростеха" пресс-служба Кремля.

Чемезов отметил, что истребитель назвали по-английски, поскольку "в основном он ориентирован на экспорт". В компании надеются, что Минобороны РФ "созреет и тоже приобретет такой самолет".

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Ростех" впервые показал на видео беспилотный истребитель Checkmate.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
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