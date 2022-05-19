Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Первый летный образец должен быть создан на рубеже 2023-2024 годов.

"Серийно мы планируем его начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.

По его словам, самолет создается на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".