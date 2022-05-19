"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Ростех" освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов президенту России Владимиру Путину.

"Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать", - сообщил Чемезов.

Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.

Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат "Адмирал Головко".