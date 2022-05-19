Войти
РИА Новости

"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р

314
0
0
Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Ростех" освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов президенту России Владимиру Путину.

"Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать", - сообщил Чемезов.

Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.

Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат "Адмирал Головко".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
22350
Похожие новости
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
26.02.2019
New York Times (США): несмотря на бахвальство Путина, Россия с трудом модернизирует флот
26.05.2017
Последний отсчет
20.01.2016
Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
12.03.2010
Авиасудьбоносный визит в Индию
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии