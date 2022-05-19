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Интерфакс-АВН

Сверхчувствительными объективами "Швабе" будут комплектоваться флюорографы российского производства

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) передал заказчику партию особо чувствительных фотообъективов "Зенитар", которые в рамках программы импортозамещения будут использоваться в медицинских флюорографах российского производства, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Применение данной модели объектива в составе медицинской техники позволяет обеспечить точный контроль над глубиной резкости изображения и превосходные результаты при съёмке в помещении с любым освещением", - сказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков, слова которого приводятся в распространённом в среду сообщении.

По информации пресс-службы, объектив был разработан КМЗ для фотосъёмки в условиях малой освещенности. Эту партию изделий партнёр предприятия рассчитывает использовать в своём производстве рентген-оборудования в рамках программы импортозамещения.

"Флюорограммы, которые будут получать с его помощью, представляют собой снимки размером 70х70 или 110х110 мм и позволяют врачу оценить состояние органов грудной клетки. С помощью таких снимков выявляют онкологию, туберкулёз и профессиональные болезни", - отмечается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ
КМЗ Зверева
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