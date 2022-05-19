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Российская газета

Песков заявил о переносе серии оборонных совещаний Путина

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

Традиционная весенняя серия совещаний президента РФ Владимира Путина с представителями Минобороны и ОПК состоится позже. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не планируется", - ответил Песков на вопрос, будут ли такие встречи в мае. "Очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующий занят. Поэтому эта серия состоится позже", - сказал он.

Напомним, Владимир Путин традиционно проводит совещания по оборонной тематике в Сочи дважды в год - весной и осенью.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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