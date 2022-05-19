Во Вьетнаме создали боевой модуль на основе российского оружия

Источник изображения: topwar.ru

Вьетнамские военные, проводя обширную модернизацию вооружённых сил страны, осуществляют попытки, порой весьма успешные, создания собственных боевых систем. При этом они во-многом полагаются на проверенные изделия, что, в частности, вызвано достаточно бережливым отношением к имеющейся матчасти.

Одной из новых разработок вьетнамской оборонки стал дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ), в котором боевая часть представлена российским системами. На местном ресурсе QPVN были показаны кадры, на которых запечатлён ДУБМ в разных вариациях и на различных боевых платформах, что говорит о возможности его применения как с наземных, так и с морских носителей.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве средств поражения фигурируют 12,7-мм пулемёт НСВ-12,7 «Утёс», пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Игла-С». В случае неработоспособности электропривода, ДУБМ может управляться вручную. По всей видимости, новым продуктом предполагается оснастить широкий спектр боевых платформ – начиная от небольших роботизированных комплексов и заканчивая кораблями ВМФ.

Как поясняется в издании VietDefense, первый прототип данного ДУБМ демонстрировался государственных СМИ ещё в 2017 году:

Только спустя пять лет мы он начал использоваться, доказывая трудности превращения разработки в реальный продукт.