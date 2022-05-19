Российский боевой лазер сбил беспилотник

В России испытана новая боевая лазерная система, способная не только ослеплять противника, но и уничтожать его физически.

- Сегодня наши физики разработали и практически серийно производят лазерные системы, способные осуществлять тепловое поражение различных средств. В частности, вчера был продемонстрирован комплекс, сработавший на дальности пять километров. В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование, - рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе марафона "Новые горизонты". Его слова приводит ТАСС.

Борисов рассказал также, что в ближайшее десятилетие на смену обычному оружию придут комплексы, основанные на новых физических принципах. В качестве примера он привел боевую лазерную систему "Пересвет" - серийно выпускающуюся и поставляющуюся в войска.

Антон Валагин