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Известия.ru

Кадыров рассказал о ходе спецоперации России в Донбассе

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Задачи спецоперации России по освобождению Донбасса выполняются на 100%, все идет строго по плану. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в среду, 18 мая, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

«Ситуация спокойная, мы идем по плану. Как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%», — цитирует Кадырова RT.

Также глава региона ответил на вопрос, будет ли в России всеобщая мобилизация в связи с проведением спецоперации, сообщает телеканал «360».

«Никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — заявил Кадыров.

5 мая также в Госдуме отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России.

Днем ранее Песков назвал чушью распространившиеся в социальных сетях слухи о том, что 9 мая Россия якобы планирует объявить Украине войну. Он также опроверг сообщения о том, что в РФ 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, которая проходит по плану. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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