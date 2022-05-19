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Известия.ru

Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты».

«Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров.

Комментируя в начале мая вероятность мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти данные чушью.

В Госдуме также отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, которая проходит по плану. Представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
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