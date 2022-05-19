Росгвардейцы готовятся применять трофейную боевую технику

Захваченную боевую технику ВСУ, которая находится в исправном состоянии и может быть использована в боевых действиях, росгвардейцы готовятся применять против прежних хозяев.

Трофеями Росгвардии стали танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, противотанковые средства и боеприпасы к ним.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на вооружении войск правопорядка нет самоходной артиллерии. Поэтому для освоения трофейных образцов военнослужащие проходят в боевых порядках специальные курсы переобучения и переподготовки под руководством опытных офицеров-артиллеристов Росгвардии.

Михаил Фалалеев