Вооруженные силы РФ уничтожили в районе села Подгорное украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что также ракетные войска и артиллерия уничтожили еще 147 артиллерийских и минометных подразделений. Кроме того, было поражено 76 пунктов управления, а также 421 район сосредоточения войск и техники. В районе села Протопоповка Харьковской области ракетно-артиллерийским ударом также была уничтожена понтонная переправа. Она была наведена украинскими подразделениями для форсирования реки Северский Донец.

В свою очередь, фронтовая и армейская авиация уничтожили за сутки 3 пункта управления, 41 район сосредоточения украинских войск и техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе города Угледар ДНР. В результате ударов были уничтожены более 270 украинских националистов, а также выведены из строя 54 единицы военной техники.

Александр Степанов