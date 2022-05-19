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Российская газета

МО РФ: Артиллерия уничтожила батарею гаубиц М777 производства США

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Вооруженные силы РФ уничтожили в районе села Подгорное украинскую батарею 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что также ракетные войска и артиллерия уничтожили еще 147 артиллерийских и минометных подразделений. Кроме того, было поражено 76 пунктов управления, а также 421 район сосредоточения войск и техники. В районе села Протопоповка Харьковской области ракетно-артиллерийским ударом также была уничтожена понтонная переправа. Она была наведена украинскими подразделениями для форсирования реки Северский Донец.

В свою очередь, фронтовая и армейская авиация уничтожили за сутки 3 пункта управления, 41 район сосредоточения украинских войск и техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе города Угледар ДНР. В результате ударов были уничтожены более 270 украинских националистов, а также выведены из строя 54 единицы военной техники.


Александр Степанов

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Страны
Россия
США
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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