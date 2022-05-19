В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. Армия России уже получает серийные образцы боевого лазерного комплекса "Пересвет", сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысяч километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Он добавил, что другие образцы лазерного и электромагнитного широкополосного оружия поступят в войска в ближайшее десятилетие. Он подчеркнул, что такие системы вооружений основаны на "новых физических принципах".

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