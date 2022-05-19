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Известия.ru

Россия испытала новый боевой лазер

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Россия испытала лазер, способный на расстоянии 5 км за 5 секунд сжигать беспилотные летательные аппараты. Об этом 18 мая заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе онлайн-марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», — рассказал он.


По словам зампредседателя правительства, в ходе испытаний лазер на расстоянии 5 км за 5 с сжег беспилотник. Аппарат разрушился.

Как он обратил внимание, в России создают оружие на новых физических принципах. В его числе и лазерное оружие.

Борисов выразил уверенность, что на смену обычным вооружениям в ближайшее десятилетия придут лазерное и электромагнитное оружие.

Ранее в среду вице-премьер отметил, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет». По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.

В декабре 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет». О том, что они доставлены в места дислокации, в ведомстве сообщили еще в феврале.

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