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Калининградская область, граничащая с Польшей и Литвой, имеет стратегическое значение для России и является хорошо укрепленной крепостью в «самом сердце» НАТО. Об этом пишет одно из французских периодических изданий.

В статье говорится, что российский президент уделяет особое внимание «северному флангу» страны. Именно поэтому на протяжении многих лет он занимался усилением Балтийского флота и укреплением обороноспособности Калининградской области.

Авторы материала подчеркивают, что буквально за две недели до начала СВО на Украине, в Калининград были переброшены истребители МиГ-31К – носители гиперзвукового «Кинжала». При этом «накачка» региона новейшим вооружением началась еще в 2014 году, после присоединения Россией Крыма.

В 2016 году, в ответ на увеличение натовского контингента в Прибалтике, Россия перебросила в Калининград ОТРК «Искандер» с ракетами, которые могут оснащаться ядерной боевой частью. Кроме того, позднее в распоряжение Балтийского флота поступили комплексы «Бастион», «Редут», а также новейшие системы ПВО/ПРО.

Авторы материала считают, что укрепление Калининградской области и отправка туда новейшего вооружения, включая ядерное (по их утверждениям), является откровенно «антизападным» курсом России. Такая ситуация крайне беспокоит «соседей», военная инфраструктура которых может незамедлительно подвергнуться удару в случае конфликта.

Стоит отметить, что по поводу беспокойства соседей французские эксперты не ошиблись. На днях Польша и Прибалтика в один голос начали требовать от НАТО увеличения контингента на их территории и усиления систем ПВО/ПРО.

В то же время, едва ли наши действия в Калининграде представляют для альянса большую угрозу, чем вероятное вступление в блок Финляндии и Швеции для России. В случае принятия вышеупомянутых государств в состав НАТО (а так оно и будет), мы можем практически полностью потерять контроль над Балтийским морем, за исключением небольшой части Финского залива. В этой ситуации Россия не оставит возможное расширение военной инфраструктуры враждебного блока без внимания и ответа.