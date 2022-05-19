Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб".

На кадрах, снятых с беспилотника, видно батарею из двух 155-миллиметровых гаубиц и расчеты, которые готовят орудия к бою. В этот момент "Куб" пикирует и взрывается между двух гаубиц. На видео заметен разлет осколков, которые поражают личный состав и орудия.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские войска нанесли удар по американским гаубицам в районе села Подгорное.

"Куб" разработан компанией ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Отличается характерной формой за счет широкого треугольного крыла, приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полета — 30 минут, скорость — 130 километров в час.

Беспилотник наводится по видеоизображению с камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен и прост в управлении. Госиспытания "Куба" завершились в конце 2021 года.