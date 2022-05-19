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РИА Новости

Кадыров заявил, что Россия на Украине воюет против НАТО

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На Украине Россия воюет против НАТО, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы сегодня воюем не против Украины, бандеровцев, мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает их, там их наемники", - сказал Кадыров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

"И поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы еще раз докажем, что Россию нельзя победить", - подчеркнул глава Чечни.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
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