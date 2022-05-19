Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о поставках новейших вооружений в войска и разработке новейших ВиВТ

ЦАМТО, 18 мая. Комплексы ПВО/ПРО С-500 уже начали поступать в российские войска. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500", – сказал Ю.Борисов, выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Вице-премьер также сообщил, что в войска уже серийно поставляется лазерный комплекс "Пересвет".

"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах высотой до 1,5 тыс. км, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

Кроме того, по словам Ю.Борисова, российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 мм, которые заменят своих предшественниц РЗСО "Смерч", получили высокоточные снаряды с самонаведением.

"Новые системы, которые приходят на смену РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч" в калибре 122 и 300 мм, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось ранее, сегодня уже обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, это касается калибра 300 мм: это значит, что каждый снаряд может наводиться отдельно на ту или иную цель", – сказал Ю.Борисов.

Вице-премьер также сообщил, что Россия испытала лазер, способный на расстоянии 5 км за 5 сек. сжигать беспилотники.

"Разработаны и практически уже серийно производятся лазерные системы, которые имеют мощности на порядок большие, что позволяет осуществлять тепловое поражение различных средств", – сказал Ю.Борисов.

"Система была продемонстрировано на дальности 5 км: в течение пяти секунд беспилотное средство было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование", – добавил вице-премьер.

Резюмируя ситуацию в целом, вице-премьер отметил, что в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.