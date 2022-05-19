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Российская газета

Уничтожение батареи гаубиц М777 российскими РСЗО сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Поражение батареи американских гаубиц М777 ВСУ показали на видео.



В ТГ-канале RVvoenkor выложили видео демонстрирующее, как батарея 155-мм гаубиц М777 ВСУ попала под огонь РСЗО.

Как сообщило в своем ежедневной сводке о Минобороны РФ, батарея была поражена в районе населенного пункта Подгорное. Задачу выполнили российские ракетные войска и артиллерия.

Напомним, буксируемыми гаубицами М777 Украину снабдили США. Свой небольшой вклад сделали Австралия и Канада. В настоящий момент, в составе ВСУ может находится около 90 орудий.

На Украине поступление этого вооружения сопроводили большим информационным шумом. Гаубицы были названы "лучшими в мире".

Вообще М777 довольно грозное оружие, способное вести точный огонь управляемыми снарядами Excalibur на расстоянии до 40 километров. Однако на Украине умолчали о том, что в ВСУ гаубицы поступили без цифровых систем управления огнем. Отсутствие блока было замечено военными экспертами на фото.

Вероятно, в США демонтировали системы, опасаясь, что гаубицами могут завладеть российские войска.


Олег Корякин

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Страны
Австpалия
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
M982 Excalibur
Компании
M777
Минoбороны РФ
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