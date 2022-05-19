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РИА Новости

Российские РСЗО оснастили высокоточными снарядами

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Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. Новые российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) оснастили высокоточными снарядами, сообщил заместитель премьера РФ Юрий Борисов на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

"И РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч"... Новые системы, которые приходят им на смену в калибре 122 и 300 миллиметров, в отличие от площадного оружия, которое выпускалось, сегодня обладают атрибутикой высокоточного оружия. В частности, калибра 300, значит, каждый снаряд имеет возможность наводится отдельно на ту или иную цель", – цитирует Борисова РИА Новости.

В прошлом году СМИ сообщали о разработке высокоточной управляемой ракеты для РСЗО "Торнадо-С" с системой самонаведения.

РСЗО "Торнадо" в модификациях "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" призваны заменить системы "Град" и "Смерч".

Ранее радио Sputnik сообщило о поступлении в войска оружия на новых физических принципах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Персоны
Борисов Юрий
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