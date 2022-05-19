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Финнов призвали готовиться к разным вариантам развития событий из-за НАТО

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Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Россия может вовлечь в военные действия другие страны, говорит финский исследователь Саари Синикукка: "Мы должны быть готовы к разным сценариям"

Финляндия в процессе получения членства в НАТО может столкнуться с давлением со стороны России, пишет Kauppalehti. Издание приводит мнение эксперта, которая рассматривает несколько вариантов развития событий.

Jussi Rosendahl (Юсси Розендаль)

Финляндия собирается подать заявку о вступлении в НАТО. Это еще больше обозначит приверженность Финляндии к западной системе ценностей. Какой будет ответная реакция России? Этот вопрос Kauppalehti адресовало ведущему исследователю финского Института международных отношений Саари Синикукка.

Kauppalehti: Как, по Вашему мнению, может отреагировать Россия?

Саари Синикукка: Не думаю, что прямая военная угроза возможна. Конечно, Россия способна, как все говорят, дать "военный ответ", то есть разместить военную технику в приграничных с Финляндией регионах. На Финляндию могут оказать давление. Но я все же думаю, что протестов и выражения разочарования будет больше, чем реальных попыток вмешаться и принудить нас отказаться от решения. Это России не удастся.

— Как Финляндии и финнам следует готовиться к такой перспективе?

— Финское общество умеет справляться с кризисными ситуациями, и я считаю, что подготовка страны к различным вариантам воздействия находится на высоком уровне. Пожалуй, обычных мер предосторожности будет достаточно. Нам как минимум следует запастись терпением. Мы — спокойная нация, мы умеем справляться с разными вызовами.

— Как на Финляндию могут оказывать давление?

— Возможны кибератаки и проблемы с работой разных систем. Стоит задуматься о том, в чем мы зависим от России. Россия может этим воспользоваться. Россия может пересмотреть двусторонние договоренности. Наше уязвимое место — протяженная граница, и этим Россия тоже может воспользоваться. Нельзя забывать, что такие случаи были и раньше.

— Может ли Россия направить через границу с Финляндией поток беженцев?

— Вполне возможно. У нас уже был такой опыт в 2015-2016 годы. В этот раз поток может быть масштабнее.

— На каком этапе сейчас находится ситуация на Украине?

— Там очень сложная критическая фаза. Как мы видим, военные действия затягиваются, жертв среди мирного населения становится все больше. Конечные цели России пока неясны, но они точно решили задержаться на Украине надолго.

— Может ли Россия вовлечь в военные действия другие страны?

— Риск эскалации конфликта есть. Сейчас часто упоминают Молдавию и Приднестровье. Ситуация еще не начала развиваться в этом направлении. В Приднестровье, скорее, хотят спровоцировать беспорядки и усугубить раскол общества. Но эскалация все же возможна. Мы должны быть готовы к разным сценариям, даже если они кажутся маловероятными.

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
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