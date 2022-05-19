Американский сенатор заблокировал "помощь" Украине. И вот почему

Сенатор, поддерживающий Россию: из-за кого в США затормозили новую помощь Украине

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал предоставление Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, сообщает "Европейская правда". По мнению авторов статьи, причина заключается в том, что политик поддерживает Россию.

Владимир Дубовик

Новость об американском сенаторе, сумевшего единолично затормозить процесс выделения столь необходимой нам помощи, вызвала немало вопросов на Украине. Что же это за такой сенатор Рэнд Пол, и как ему удается заблокировать решение, которое имеет почти полную поддержку Конгресса?

Прежде всего, здесь стоит лишний раз напомнить, что заблокировать оказание помощи Украине он не может – всего лишь затормозить процесс. Вместо подписания этого законопроекта президентом Джо Байденом уже на этой неделе, это произойдет, но скорее всего, на следующей. Тем не менее, американская помощь продолжает поступать, поэтому беспокоиться не стоит.

А вот про сенатора Рэнда Пола стоит рассказать отдельно – это очень интересный и показательный политик. В своей партии он гораздо ближе к трамповскому крылу, чем к традиционным республиканцам. Однако разговор о нем стоит начинать с его отца Рона. В этом случае точно можно говорить, что "яблоко от яблони недалеко падает". Идеологически сын является продолжателем дела отца.

Рон Пол был членом Палаты представителей от Техаса и три раза выдвигался на пост президента – без всякого успеха, но из-за этого стал более-менее известен и набрал себе сторонников. Два раза он выдвигался от республиканцев, а один – от Либертарианской партии. Вот последняя здесь и есть ключевая; не сама партия, а идеология.

Оба Пола выступают против "глубинного государства", из-за чего Пола-старшего даже считают одним из идеологических основателей так называемого движения "teaparty", в свое время очень усложнившего жизнь президенту Обаме, а впоследствии ставшего основой трампизма. Они выступают против вмешательства государства в частные дела американцев, это – краеугольный камень либертарианства. Относительно внешних дел либертарианцы образца двух Полов принципиально против активного привлечения США ко многим международным делам и конфликтам (здесь они сближаются с радикально левыми).

Они против расходования денег налогоплательщиков на поддержку разных стран и политических сил в мире. К этому надо добавить, что Полы являются так называемыми "фискальными консерваторами", то есть сторонниками ограничения расходов и нормализации государственного бюджета. Поэтому, конечно, предоставление Украине сорока миллиардов долларов точно никак не может им понравиться. Недаром Рэнд Пол сейчас говорит, что он давал присягу защищать безопасность США, а не Украины или какого-то еще другого государства мира.

Также они выступают против военно-промышленного комплекса, поэтому сложившаяся ситуация, когда американское оружие направлено на Украину, а заводы получат новые крупные заказы, полностью вписывается в их картину мира (нечего и говорить, что это еще больше перекликается с лозунгами левых).

Также оба Пола решительно выступают против чрезмерного, по их мнению, мониторинга и контроля соответствующих органов США за жизнью, перепиской и деятельностью рядовых американцев. В частности, Рон Пол был категорически против "Патриотического акта" ("Patriotact") как реакции на события одиннадцатого сентября 2001 года. Но Пол-старший уже отошел от дел, ему в этом году исполняется восемьдесят семь лет. До этого он успел стать жертвой очень удачного розыгрыша со стороны Саши Барона Коэна в фильме "Бруно", где Рон Пол встречался с главным героем, не зная, что это часть ленты.

Рон Пол основал в свое время целый институт своего имени. Его полное название – Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Точно сказать, сколько людей там работает, невозможно, потому что вся его продукция состоит из разных речей и интервью основателя. Здесь начинается интересный момент: деятельность института. Его сайт уже много лет содержит огромное количество пророссийских (а, следовательно, и антиукраинских) заявлений и статей.

Все, что вы когда-то слышали из Кремля о перевороте 2014 года, заговоре ЦРУ, нацистов в Киеве и все такое, можно найти и здесь. Этот институт точно находится среди лидеров продвижения и распространения кремлевских нарративов в США.

Что касается Рэнда Пола (который, кстати, тоже пытался выдвигаться на президента – в 2016 году, но отсеялся после первого же этапа праймериз в Айове), то у него есть своя история связей с Москвой. Еще в 2016 году покойный сенатор Джон Маккейн называл его "агентом Кремля" из-за его оппозиции по вступлению Черногории в НАТО. Позже он выступал против новых санкций в отношении России (хотя там он был не один, в частности, среди тех, кто голосовал против, был и Берни Сандерс).

Рэнд Пол был критиком расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского влияния на президентские выборы 2016 года в США. Наконец, летом 2018 года он ездил в Москву. Оттуда он привез конфиденциальное письмо для Трампа. Ходили даже слухи, что он вроде бы пытался стать посредником между Вашингтоном и Москвой в процессе урегулирования "украинского вопроса".

Такая подозрительная активность заставила других сенаторов критиковать Рэнда Пола и отстраниться от него – даже тех, кто был близок к президенту Трампу. Но для Пола это не проблема, поскольку он именно из тех политиков, кто живет ради сенсации, любит оказываться в центре скандала, быть в одиночестве, плыть против течения.

Поэтому, зная биографию Рэнда Пола, его попытки затормозить принятие нового закона о помощи Украине уже не удивляют – такие действия прекрасно вписываются в общую картину его воззрений и деятельности.