Началась отправка зенитных систем С-500 в войска

Новейшая зенитная система С-500 "Прометей" начала поступать на вооружение.

- Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны - комплексы С-500, - рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов на марафоне "Новые горизонты". Его слова приводит ТАСС.

С-500 "Прометей" - новое поколение дальнобойных зенитных систем. Оно занимает промежуточное положение между оперативно-тактическими ЗРК типа С-400 и стратегической системой ПРО А-135 "Амур", защищающей от баллистических ракет Москву и центральный промышленный район России. По словам военных, С-500 дополнит российскую систему ПВО-ПРО и станет бороться со сложными угрозами.

Особенностью "Прометея" стали специализированные радары для обнаружения различных типов целей. Система может перехватывать гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты межконтинентального класса. С-500 успешно испытали в Арктике, начато ее серийное производство.

Антон Валагин