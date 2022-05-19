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Известия.ru

Комплексы С-500 начали поступать на вооружение ВС РФ

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Минобороны РФ

Комплексы ПВО-ПРО С-500 начали поступать на вооружение, они будут выполнять задачи противовоздушной обороны, сообщил 18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном российским обществом «Знание».

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Это комплексы С-500», — отметил зампред российского правительства.

В апреле отмечалось, что запуск в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей» не означает, что системы ЗРК С-400 предыдущего поколения каким-то образом утратят свою значимость. Как объяснил «Известиям» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, «Прометей» — это противоракетная система, а С-400 по-прежнему остается для противовоздушной обороны.

По его словам, С-500 предназначена также для борьбы с американскими истребителями пятого поколения F-22 и F-35, а также самолетом-невидимкой В-2. Кроме того, «Прометеи» смогут поражать и самолеты-заправщики.

В тот же день гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что в России началось серийное производство новейшей системы С-500.

В январе сообщалось, что С-500 «Прометей» поступят в войска Восточного округа до 2025 года. 29 декабря 2021 года источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 готовятся заступить на боевое дежурство.

Тогда же сообщалось, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания. Уточнялось, что с помощью ЗРС выстраивается глубокоэшелонированная система противовоздушной обороны ПВО-ПРО России на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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С-350 50Р6А "Витязь"
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