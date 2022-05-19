Борисов сообщил о поступлении комплексов С-500 на вооружение

Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) перспективной зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М), создаваемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года.

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные комплексы нового поколения С-500 "Прометей", совмещающие функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), начинают поступать на вооружение российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) - это комплексы С-500", - заявил Борисов в среду на марафоне "Новое знание".

С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

Главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин ранее заявлял, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

20 июля 2021 года на авиасалоне "МАКС" Борисов сообщил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в 2021 году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.