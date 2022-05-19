Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км

Новая версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, которую на днях испытали в Индии, имеет увеличенную до 450 километров дальность полета. Носителем ракеты станет Су-30ММКИ, дальнобойная BrahMos расширит его радиус поражения до 2000 километров - внушительная цифра для истребителя. В перспективе новая ракета может быть интегрирована и в самолет пятого поколения Су-57.

Крылатая ракета индо-российской разработки BrahMos основана на российской противокорабельной КР П-800 "Оникс". Совместная разработка понадобилась, чтобы обойти ограничения на экспорт дальнобойного оружия - в противном случае Индии не удалось бы приобрести ракету с дальностью полета более 300 км. На момент своего принятия на вооружение в 2010 году BrahMos считалась самой мощной противокорабельной авиационной ракетой в мире. Ее носителем стал Су-30МКИ - индийская версия сверхзвукового тяжелого истребителя с управляемым вектором тяги и двухместной кабиной. Добавление в экипаж оператора позволило повысить эффективность нанесения ударов по поверхности.

Более 260 Су-30МКИ составили основу индийского парка фронтовой авиации. С 2017 года его все чаще используют для нанесения ударов крылатыми ракетами.

- Это первый случай, когда новая ракета BrahMos с дальностью полета более 450 километров была испытана с воздуха. Истребитель Сухого с боевым радиусом без дозаправки в 1500 километров в сочетании с этой ракетой представляет собой грозный комплекс вооружений, - приводит MilitaryWatch.слова представителя индийского минобороны.

Ведется разработка новых версий BrahMos - в том числе гиперзвуковой. Также высока вероятность, что ракету интегрируют в комплекс вооружения российского самолета пятого поколения Су-57. Его малозаметность, мощная система наведения с шестью АФАР-радарами и способность перевозить большие ракеты во внутренних отсеках смогут сделать его идеальной платформой для BrahMos.

Антон Валагин