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РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

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Малый ракетный корабль "Иней"
Малый ракетный корабль "Иней".
Источник изображения: © Фото : Центральный Военно-Морской Портал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Смерч" войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экипажи отработали отражение авианалёта условного противника. Ракетные стрельбы выполнял комплекс ПВО "Оса-М", была выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи. Серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям велась из АК-176, АК-630. Поддержку также обеспечивали противолодочные самолёты Ил-38, добавили в ТОФ.

"По результатам учения действия корабельной ударной группы командованием ОКВС признаны успешными, все цели в ходе стрельб были поражены", - сказали в пресс-службе.
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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
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