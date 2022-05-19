Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота провели у берегов Камчатки ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Иней" и "Смерч" войск и сил на северо-востоке России в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экипажи отработали отражение авианалёта условного противника. Ракетные стрельбы выполнял комплекс ПВО "Оса-М", была выполнена аэрозольная маскировка и созданы радиоэлектронные помехи. Серия артиллерийских стрельб по воздушным и надводным целям велась из АК-176, АК-630. Поддержку также обеспечивали противолодочные самолёты Ил-38, добавили в ТОФ.

"По результатам учения действия корабельной ударной группы командованием ОКВС признаны успешными, все цели в ходе стрельб были поражены", - сказали в пресс-службе.